Joel Lamangan tells young stars: ‘Ayoko ng late!’

Multi-awarded director Joel Lamangan has shared some advice to neophytes who really want to break into showbiz.

Still one of the busiest Filipino directors these days, having finished several movie projects even during the pandemic, Lamangan revealed that he couldn’t take tardiness and discourtesy of stars on the set.

Lamangan tackled these negative qualities in entertainment during a story conference for his latest project entitled “Fall Guy” held at the Novotel Manila in Quezon City on Easter Sunday.

“Ayoko ng late! Ayaw ko nun. Talagang makakarinig ka sa akin kung sino ka man! Si Nora, si Vilma, si Sharon, kung sino man, si Juday. Lahat ‘yan nakarinig sa akin pag nale-late. Walang karapatan na mag-antay ang 150 people sa isang tao. Kaya dapat on time. Cost ng production yun pag nale-late. Hindi dapat,” Lamangan said.

Lamangan, 69, also said that he hates movie stars who do not respect small people on the set.

“Hanggang sa pinakamalit na tao sa set dapat ginagalang ng artista. Dapat marunong siyang makisama sa lahat. Kung hindi, palalayasin ko siya sa set. Ginagawa ko talaga yan,” he added.

Movie fans have described the brilliant director as a terror on the movie set.

“Hangga’t hindi ko pa sila nakakatrabaho, wala silang karapatan na tawagin akong terror. So sana huwag nilang paniwalaan agad yan,” Lamangan said.

Award-winning actress Glydel Mercado, one of the stars of the movie, admits that she is still getting jitters working for Lamangan.

“Hanggang ngayon may nerbyos pa rin ako kay Direk Joel. Reunion project namin ito hanggang ngayon kaya kinakabahan pa rin ako hanggang ngayon. Kaya relax lang direk ha, I love you,” said the smiling Mercado.

In 1999, Mercado worked with Lamangan in the movie “Sidhi” where the actress won a grand slam for best-supporting actress.

Mercado added that she learned discipline from Lamangan.

“Disiplina talaga ang matututunan ninyo kay Direk Joel. Yan lataga ang maipagmamalaki ko,” she added.

Singer-actress Tina Paner, who is also part of the upcoming project, said that it is a dream come true to work with the popular director.

“Noong nabasa ko sa text na si Joel Lamangan ang makakatrabaho, nagdasal talaga ako. First time ko po na makakawork ang isang mapakagaling na Direk Joel Lamangan. Sabi ko, ‘Dyos ko! Eto na yung kaba ko.’ Pero at least makakatrabho ko ang isang napakagaling na director,” Paner said.

In the movie “Fall Guy,” Lamangan has expressed high hopes for its lead star Sean De Guzman, who he forecast to receive recognition after this movie.

“Magkakaroon siya ng award sa pelikulang ito. Sa aking peikula siya unang nakita – Anak ng Macho Dancer, Lockdown, at yung mga kasunod pa niyang pelikula na kasama ako. Bakit ko siya pinili? Dahil nakitaan ko siya ng husay sa pag-arte. Nakitaan ko siya ng intrinsic quality ng isang mahusay na aktor na puwede pang ma-develop bilang pangunahing aktor ng ating industriya. Kaya noong binigay sa kanya ang proyekto na ito, hindi na ako nagdalawang isip.”

Reacting to Lamangan’s encouraging words, De Guzman said: “Nasabi ko po talaga kay Direk na kinakabahan ako sa peilkulang ito dahil sobrang bigat po nito. Sobrang layo ng ibang role ko rito sa mga ginawa kong project.”

In his forthcoming movie, De Guzman will play a social media influencer who becomes a victim of injustice. The movie is written by Troy Espiritu, produced by Len Carillo of 3:16 Media Network and John Bryan Diamante of Mentorque Productions.

Lamangan also admitted that he prefers working with newcomers over veteran stars.

“Mas gusto ko talaga yung mga bago dahil mas madali silang turuan. Kasi yung mga dating artista naka pre-set na yung utak nila kung papaano ba ang mahusay na pag-arte. Eh marami silang pinaggalingan na mali. Kaya maraming mali na hindi na maiaalis. At least yung mga bago parang blankong pisara na susulatan mo kung anong image ang puwede mong ibigay sa kanila. Matatandaan nila sa buong buhay nila yun. Gusto ko pa rin ng mga senior. Yung mga bago makakapag-aral sila sa mga ginagawa ng senior. At yung mga senior naman, malalaman nila yung mga bagong ginagawa ng mga bata. At makakapulot sila ng mga aral sa bawa’t isa.” (R. Requintina, mb.com)

Photo credit : The cast of upcoming film ‘Fall Guy’ (Photo by Gracee Bongolan)

