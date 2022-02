Angelica Panganiban: ‘Huwag magpapabudol, huwag sa magnanakaw’

A video of Angelica Panganiban has gone viral.

Released on Tuesday in collaboration with Young Public Servants, a youth group advocating for good governance, the video has the actress spewing so-called “hugot” lines.

She said, “Ilang beses akong iniwan sa ere. Ilang beses din akong nasaktan. Lagapak, beh! Dapang-dapa! Ninakawan ako ng pag-asa at pangarap.”

“Minahal ko, e. Pinagtanggol ko pa nga sa mga friends ko. Pero, wala! Nganga! Mambubudol pala,” she added.

She went on, “Nakakapagod din maging tanga…sa ganda kong ‘to? Hindi ko deserve. Hindi mo rin deserve. It’s not worth it! I’ve learned my lesson. Kaya sana, ikaw rin. Iwasan na natin ang mga manloloko.”

Making clear her point, she added: “Ingat-ingat sa mga tao. Kilatising mabuti ang mga manliligaw. Halughugin ang biodata mula high school hanggang college. Alamin at tingnan ang character references.

“Huwag magpapabudol, at huwag sa magnanakaw!” (N. Ramos, mb.com)

Like this: Like Loading...